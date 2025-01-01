The Mentalist
Folge 23: Der Lauf der Welt
42 Min.Ab 12
Die Leiche von Emma Plaskett wird auf einem Staatsgrundstück gefunden. Jemand will offenbar, dass Patrick Jane und sein Team mit dem Fall betraut werden. Alles deutet darauf hin, dass Red John, der Mörder von Patricks Frau und seinem Kind, der Drahtzieher ist, der Patrick in eine Falle locken will ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
