The Mentalist
Folge 21: Neun Jahre kein Wort
41 Min.Ab 12
Als Safeknacker seinen Privat-Tresor ausräumen wollen, erschießt Agent J.J. LaRoche einen von ihnen. Der Komplize konnte mit einem Plastikbehälter fliehen, dessen Inhalt verheerende Folgen für LaRoches Karriere haben könnte. Prompt erhält er ein Erpresserschreiben. LaRoche beauftragt Patrick Jane mit der Lösung des Falles, da er ihm vertraut. Jane hat schnell eine Spur und konstruiert eine clevere Falle für den Täter ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
