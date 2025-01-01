The Mentalist
Folge 9: Kirschrot
41 Min.Ab 12
Auf einem Golfplatz wird der Immobilienmakler Lemuel McVie erschlagen aufgefunden. Offenbar ist das Opfer aber an anderer Stelle getötet worden. McVie hinterlässt zwei jüngere Geschwister, die er versorgt hatte. Aus seiner Akte geht hervor, dass er in seinem Vorleben als Drogendealer für die Straßengang "10th Street Ghouls" tätig war. Lemuels Schwester Juliana vermutet, dass ein Gangmitglied der "Ghouls" hinter dem Mord steckt, weil er der Ansicht war, Lem schulde ihm Geld.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen