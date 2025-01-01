The Mentalist
Folge 7: Unangreifbar
40 Min.Ab 12
Die Journalistin Cassie Flood stürzt mit ihrem Auto einen Abhang hinunter und wird im Wrack des Wagens von einem Unbekannten erstickt. Die Spur führt zu dem Fernsehsender, für den sie gearbeitet hat. Ihr letztes Projekt war die Reportage über einen Massenmord in einem Amazonas-Dorf. Ihren Recherchen zufolge sah der schwerreiche Unternehmer Tommy Volker durch die Dorfbewohner ein lukratives Geothermie-Projekt bedroht. Doch die Beweise sind aus ihrem Auto verschwunden.
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
