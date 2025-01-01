The Mentalist
Folge 2: Belladonna
41 Min.Ab 12
Der Diamantschleifer Victor Mendelssohn wird ermordet in seinem Haus aufgefunden. Die Nachbarin Betty erklärt, sie habe kurz zuvor einen Streit zwischen Mendelssohn und seinem Assistenten Julian gehört, bei dem es um einen riesigen Rohdiamanten, die "Blaue Orchidee" ging. Mendelssohn, der den Stein von einem reichen Auftraggeber zur Bearbeitung in Kommission hatte, trug immer alle seiner wertvollen Steine in einem Schulterhalfter am Körper. Das Halfter ist jedoch verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 5
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen