Folge 15: Frau über Bord
Elise Vogelsong ist nicht nur steinreich, sondern auch mausetot. Einer der Verdächtigen ist Elises Neffe Curtis Wiley, der wegen des Familienerbes mit der Ermordeten im Rechtsstreit lag. Doch nicht nur er hat ein Motiv: Auch Elises Leibarzt hatte eine Rechnung mit der für unzurechnungsfähig Erklärten offen. Ein weiteres Rätsel für Patrick Jane ist der Verbleib der Veteranin Lissie Calhoun, die in dem von Elise gestifteten Soldatenheim lebte. Hat sie etwas mit dem Mord zu tun?
