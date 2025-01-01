The Mentalist
Folge 6: Fünf Millionen
39 Min.Ab 12
Red Johns Schülerin ist aus dem Gefängnis gelangt, bevor das CBI sie in Gewahrsam nehmen konnte. Patrick Jane sucht nach ihrem Fahrer, als Lisbon ihn zu einem Fall ruft: Ein Wachmann ist bei einer Straßenpatrouille erschossen worden. Das CBI nimmt an, dass er zufällig in eine Auseinandersetzung gezogen wurde. Patrick Jane fällt in der gaffenden Menge der nervöse Isaac Goodwin auf. Der behauptet, sein Bruder und dessen Frau seien aus ihrem nahegelegenen Haus entführt worden ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
