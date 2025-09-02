The Power
Folge 6: Die Maske ist gefallen!
35 Min.Ab 12
Die erste Eliminierung steht bevor und Zielperson Leon muss den Power Player enttarnen, um im Spiel dabei zu bleiben. Dafür bekommt er die allerletzte Chance, den Power Player beim Konfrontations-Call zu erkennen.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn