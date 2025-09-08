Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Das Game um die Macht startet erneut – wer wird diesmal die Oberhand gewinnen?

Das Game um die Macht startet erneut – wer wird diesmal die Oberhand gewinnen?

Folge 14: Das Game um die Macht startet erneut – wer wird diesmal die Oberhand gewinnen?

29 Min.Ab 12

Matthias ist überhaupt nicht begeistert von der neuen Wahl des Power Players. Und wie werden sich die beiden neuen Spieler:innen machen? Vor allem Cosimos Zigaretten Gequarzte macht sich verdächtig. Das Spiel um die Macht beginnt von vorne und gewisse Personen sind gut darin, Zwietracht und Misstrauen zu sähen. Die Gemüter werden immer greizter.

