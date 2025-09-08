Das Game um die Macht startet erneut – wer wird diesmal die Oberhand gewinnen?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 14: Das Game um die Macht startet erneut – wer wird diesmal die Oberhand gewinnen?
29 Min.Ab 12
Matthias ist überhaupt nicht begeistert von der neuen Wahl des Power Players. Und wie werden sich die beiden neuen Spieler:innen machen? Vor allem Cosimos Zigaretten Gequarzte macht sich verdächtig. Das Spiel um die Macht beginnt von vorne und gewisse Personen sind gut darin, Zwietracht und Misstrauen zu sähen. Die Gemüter werden immer greizter.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
