The Power

Neuer Power Player, neues Misstrauen unter Freunden

Neuer Power Player, neues Misstrauen unter Freunden

Folge 7: Neuer Power Player, neues Misstrauen unter Freunden

33 Min.Ab 12

Aaron konnte als erster Power Player alle hinters Licht führen und Leon als ersten Spieler nach Hause schicken. Doch davon nicht genug: Noch am selben Abend wird der nächste Power Player bestimmt.

