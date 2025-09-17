Intrigen in der Villa - falsche Spuren, echte MachtJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Intrigen in der Villa - falsche Spuren, echte Macht
33 Min. Folge vom 17.09.2025 Ab 12
Die Suche nach dem Power Player läuft auf Hochtouren. Matthias, selbst der heimliche Strippenzieher, verbündet sich mit Serkan, um den Verdacht geschickt umzulenken. Doch auf wen soll die Intrige zielen? Währenddessen sorgt ein mysteriöser Hinweis dafür, dass alle Spieler auf eine falsche Fährte gelockt werden. Vertrauen bröckelt, Allianzen zerbrechen und das Spiel wird immer undurchsichtiger. Ein twisted Game, in dem am Ende nur einer die Oberhand behalten kann.
