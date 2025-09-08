Doppelte Macht: Zwei neue Power Player sorgen für Chaos!Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 19: Doppelte Macht: Zwei neue Power Player sorgen für Chaos!
30 Min.Ab 12
Nach Nadjas Exit wird das Spiel neu gemischt: Diesmal stehen nicht nur ein, sondern gleich zwei Power Player fest! Wer bekommt die Ehre – und wie nutzen sie ihre Macht? Während die Villa rätselt, wächst die Spannung ins Unermessliche: Doppelte Macht bedeutet doppeltes Risiko und doppelte Intrigen. Jeder Schritt könnte entscheidend sein, denn die neuen Power Player bestimmen, wer als Nächstes ins Visier gerät. In der Villa beginnt ein Spiel auf höchster Nervenspannung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn