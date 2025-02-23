Zum Inhalt springenBarrierefrei
THE RACE

BTS Folge 1: THE RACE Staffel 2 beginnt

BTS Folge 1: THE RACE Staffel 2 beginnt

10 Min.Ab 12

THE RACE geht in die zweite Staffel. Nach den Erfolgen von Staffel 1 steht das nächste Abenteuer vor der Tür. Der erste Teil der achtteiligen Behind-the-Scenes-Serie richtet den Blick zum einen nach hinten und schaut, was sich alles nach der ersten Staffel getan hat und zeigt zum anderen, welche großen Neuerungen in Staffel 2 auf die Teilnehmer warten. Das Behind-the-Scenes zeigt u.a. die Ideenfindung, Teilnehmersuche sowie alle Hürden und Komplikationen, die auf das Team zukommen.

