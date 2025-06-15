Blinder Passagier - Folge 07Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 12: Blinder Passagier - Folge 07
55 Min.
Die Teilnehmer von THE RACE sind nur so gut wie die Menschen, die Ihnen helfen. Die Teilnehmer kämpfen sich auf die unterschiedlichsten Wege in Richtung Ziel und treffen auf Menschen, die ihre Reise maßgeblich verändern sollten. Soweit, dass diese Hilfe sogar zu Tränen führt. Außerdem steht die vierte Nacht vor der Tür und plötzlich bekommt ein Teilnehmer einen ganz besonderen Schlafplatz angeboten.
THE RACE
Genre:Reality-Spielshow
