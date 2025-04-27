THE RACE Staffel 2 - Ohne Geld ausgesetzt in Paris - Folge 01Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 4: THE RACE Staffel 2 - Ohne Geld ausgesetzt in Paris - Folge 01
38 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6
THE RACE Staffel 2 beginnt! Für die fünf Teilnehmer beginnt in Paris eine aufregende Reise, die sie so nicht erwartet haben. Die wichtigste Änderung: Sie kennen das Ziel nicht. Um herauszufinden wohin ihre Reise geht, müssen sich die Teilnehmer durch den Großstadtdschungel von Paris rätseln. Wie werden sich die Teilnehmer schlagen und wer wird das Ziel als erstes herausfinden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen