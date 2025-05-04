Das Ziel von THE RACE - Folge 02Jetzt kostenlos streamen
Folge 6: Das Ziel von THE RACE - Folge 02
32 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 6
Jeder der Teilnehmer kämpft mit dem Rätsel in Paris, um als erstes den Zielort für THE RACE Staffel 2 zu erfahren und sich einen wertvollen Vorsprung zu verschaffen. Sie klappern Ort für Ort ab, doch eins der vier Rätsel bringt einige Teilnehmer an den Rand der Verzweiflung. Als die Teilnehmer endlich erfahren, wohin die Reise geht, verschlägt es ihnen die Sprache.
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen