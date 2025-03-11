Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
THE RACE

BTS 4: Den Naturgewalten ausgesetzt!

JoynStaffel 2Folge 5
BTS 4: Den Naturgewalten ausgesetzt!

BTS 4: Den Naturgewalten ausgesetzt!Jetzt kostenlos streamen

THE RACE

Folge 5: BTS 4: Den Naturgewalten ausgesetzt!

20 Min.Ab 12

THE RACE hat begonnen! Alle Teilnehmer wurden erfolgreich ausgesetzt und rätseln sich durch den Großstadtdschungel von Paris. In der vierten Folge des Behind-the-Scenes erfahrt ihr, mit welchem altbekannten Problem das Team noch vor der Ankunft der Teilnehmer kämpfen musste. Außerdem gibt es Einblicke in die finale Ausrüstung aller Teilnehmer. Zu allem Übel gefährdet plötzlich eine elementare Neuerung die Aussetzung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

THE RACE
Joyn
THE RACE

THE RACE

Alle 2 Staffeln und Folgen