Feuer und Flamme: Ein heißer Start in die neue Staffel!Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 1: Feuer und Flamme: Ein heißer Start in die neue Staffel!
138 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 6
Die besten Hobby- und Profiköch:innen aus dem deutschsprachigen Raum treten bei "The Taste" wieder gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen sie mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern. Wer punktet in Sachen Geschmack und Präsentation?
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen