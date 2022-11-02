Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 7vom 02.11.2022
140 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 6

Mit den Gastjuroren Daniel Gottschlich und Hannes Radeck dürfen die Köch:innen heute im Teamkochen verschiedene Geschmackskombinationen ausprobieren. Ob süß-salzig oder knusprig-cremig - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Im Solokochen stehen anschließend Daniels Geheimzutaten Perlhuhn, Onglet und Papada zur Auswahl bis es im Entscheidungskochen heißt "... jetzt gibt's Dessert!" Wer bindet am besten sechs unterschiedliche Geschmäcker in einem Dessert-Löffel ein?

SAT.1
