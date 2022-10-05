Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Charakterstarke Löffel mit Cornelia Poletto

SAT.1Staffel 10Folge 3vom 05.10.2022
Charakterstarke Löffel mit Cornelia Poletto

Charakterstarke Löffel mit Cornelia PolettoJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 3: Charakterstarke Löffel mit Cornelia Poletto

140 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 6

Heute feiert "The Taste" zum Jubiläum die einzelnen Juroren. Was lassen sich die Köch:innen für den weitgereisten und perfektionistischen Tim Raue, den modernen Alexander Kumptner, den bodenständigen Frank Rosin und den humorvoll und regional geprägten Alexander Herrmann einfallen? Und wie schlagen sie sich bei der Verarbeitung der zu den Coaches passenden Geheimzutaten oder der nordischen Lieblingszutaten von Gastjurorin Cornelia Poletto?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen