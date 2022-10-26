Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Landschaft auf dem Löffel - Doppelte Herausforderung mit Sophia Rudolph

SAT.1Staffel 10Folge 6vom 26.10.2022
120 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 6

Heute müssen die Hobby- und Profiköch:innen beweisen, dass sie sich mit der Naturküche auskennen. Wem gelingt es im Teamkochen, typische Zutaten aus dem Wald, der Wiese, der Berglandschaft oder der Küste zu verwenden und ein leckeres Gericht zu zaubern? Anschließend stehen im Solokochen die Geheimzutaten von Gastjurorin Sophia Rudolph auf dem Speiseplan: Was lassen sich die Kandidat:innen aus Topinambur, Macadamianuss und Kräutersaitling einfallen?

