SAT.1Staffel 10Folge 9vom 16.11.2022
Im Finale müssen die Kandidat:innen heute noch einmal alles geben: Die Gastjuroren Tohru Nakamura und Christoph Rüffer wollen deutsche Klassiker mit japanischer Präzision kredenzt sehen. Zur Auswahl stehen u. a. die Königsberger Klopse oder der Zwiebelrostbraten. Im Solokochen dürfen Pfifferlinge, Butter oder grüne Erbsen verarbeitet werden bis es schließlich im Entscheidungskochen darum geht, eine Lieblingszutat von Angelina Kirsch auf den Löffel zu bringen.

