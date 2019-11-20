Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blütenzauber im Halbfinale

SAT.1Staffel 7Folge 8vom 20.11.2019
Folge 8: Blütenzauber im Halbfinale

119 Min.Folge vom 20.11.2019Ab 6

Wer von den Hobbyköchen kann das Thema "Kunst" am besten auf den Löffel zaubern? In der ersten Runde dreht sich alles um die kulinarische Umsetzung verschiedener geometrischer Formen, bevor im Solokochen Blüten zum Einsatz kommen, die mehr als nur als Deko auf dem Teller präsentiert werden sollen: Blinq Blossom, Holunder-Blüten sowie Borretsch-Blüten stehen auf der Speisekarte. Wer hier besteht, darf sich in der Entscheidungsrunde an unterschiedliche Farb-Kombinationen wagen ...

