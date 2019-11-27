Ein geschmackvolles FinaleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 9: Ein geschmackvolles Finale
119 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 6
Im großen Finale wird von den Hobbyköchen noch einmal alles abverlangt: Im ersten Teamkochen begeben sich die Kandidaten in die Welt verschiedener Gewürze, bevor sie im zweiten Teamkochen unter Beweis stellen müssen, ob sie die Technik der Fermentation beherrschen. In der Finalrunde gilt es schließlich, ein köstliches 3-Gänge-Menü zu zaubern. Wem gelingt das bei Kumquat und Grapefruit, Minze und Estragon oder Dattel und Kokosnuss? Und wer sichert sich am Ende den Sieg?
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen