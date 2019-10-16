Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Liebe geht durch den Magen

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 16.10.2019
Liebe geht durch den Magen

Liebe geht durch den MagenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 3: Liebe geht durch den Magen

113 Min.Folge vom 16.10.2019Ab 6

Die Zeichen stehen auf Liebe! Im Teamkochen gilt es, unterschiedliche Heiratsanträge kulinarisch zu begleiten. Wer hier überzeugt, trifft in der nächsten Runde auf sechs Geheimzutaten, von denen zwei miteinander kombiniert werden müssen. Chili, Miso, Passionsfrucht sowie Kaffee, grüne Mandeln und Morcheln stehen zur Auswahl. Zum Schluss warten zwei "Liebes-Lebensmittel" auf die Kandidaten: Herzkirschen und Schokolade! Welche Liebeskreationen die Jury wohl um den Finger wickeln?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen