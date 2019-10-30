Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Vier Jahreszeiten

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 30.10.2019
Vier Jahreszeiten

Vier JahreszeitenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 5: Vier Jahreszeiten

119 Min.Folge vom 30.10.2019Ab 6

Das heutige Menü steht ganz unter dem Motto "Vier Jahreszeiten": Wer im Teamkochen die Geschmacksknospen der Jury überzeugt, darf sich in der nächsten Runde mit den Lieblingszutaten von Gastjuror Christoph Rüffer kreativ austoben: Brunnenkresse, Eisenkraut und Glockenapfel stehen auf dem Plan. Beim Entscheidungskochen heißt es dann noch einmal Gas geben: Wer interpretiert die Herbstgemüse Grünkohl und Wirsing neu?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen