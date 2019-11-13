Köstlichkeiten aus aller WeltJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 7: Köstlichkeiten aus aller Welt
113 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 6
Bevor unsere Hobbyköche im Solokochen zeigen, welche Köstlichkeiten sie aus einer Durianfrucht, einer Cedri-Zitrone und Tamarinde kreieren können, werden sie in der ersten Runde mit dem Ikarus-Konzept von Gastjuror Martin Klein vertraut gemacht, wo es darum geht, Spezialitäten aus aller Welt nachzukochen. Im finalen Showdown geht es dann schließlich an den Elsässer Klassiker "Sauerkraut". Wie werden ihn unsere Kandidaten wohl auf dem Löffel interpretieren?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen