The Team
Folge 1: The Team (1/4)
Ein Reporter, tote Prostituierte und ein Netzwerk, das quer durch Europa mordet. Der Journalist Poquelin reist schlaflos durch Europa und trifft junge Prostituierte. Kurz darauf werden die ersten Frauen ermordet aufgefunden – mit einem Schuss durchs linke Auge und einem abgeschnittenen Finger. Europol-Ermittler Harald Bjørn und Jackie Mueller jagen einen mutmaßlichen Serienkiller, stoßen jedoch auf die Spur eines internationalen Menschenhändlernetzwerks. Als Poquelin schwer gefoltert in einer Villa in den Alpen entdeckt wird, gerät alles ins Wanken. Besetzung: Lars Mikkelsen (Harald Bjørn) Jasmin Gerat (Jackie Mueller) Veerle Baetens (Alicia Verbeek) Nicholas Ofczarek (Marius Loukauskis) Carlos Leal (Jean Louis Poquelin) Ida Engvoll (Kit Ekdal) Koen De Bouw (Frank Aers) Miriam Stein (Natascha Stark) Hilde van Mieghem (Stéphane Pernel) Alexandra Rapaport (Liv Eriksen) Filip Peeters (Bruno Koopmann) Marc Benjamin (Max Ritter) Jella Haase (Bianca Loukauskis) Sunnyi Melles (Iris Gabler) Andreas Pietschmann (Elias Mueller) André Hennicke (Rainer Stark) Ole Boisen (Finn Moesgaard) Nadeshda Brennicke (Dahlia Loukauskis) Lisbeth Wulff (Else Højby) Regie: Kathrine Windfeld Drehbuch: Mai Brostrom, Peter Thorsboe Bildquelle: ORF/Networkmovie/Johan Voets
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