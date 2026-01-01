The Team
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
The Team
Der Journalist Poquelin reist schlaflos durch Europa und trifft junge Prostituierte. Kurz darauf werden die ersten Frauen ermordet aufgefunden – mit einem Schuss durchs linke Auge und einem abgeschnittenen Finger. Europol-Ermittler Harald Bjørn und Jackie Mueller jagen einen mutmaßlichen Serienkiller, stoßen jedoch auf die Spur eines internationalen Menschenhändlernetzwerks. Als Poquelin schwer gefoltert in einer Villa in den Alpen entdeckt wird, gerät alles ins Wanken.
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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