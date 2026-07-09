The Team
Folge 3: The Team (3/4)
Jackie überlebt den Anschlag schwer verletzt. Harald und die belgische Ermittlern Alicia fahnden in Berlin nach dem maskierten Täter. Ein Salmonellenskandal auf einer dänischen Hühnerfarm scheint direkt zu Loukauskis' kriminellen Geschäften mit moderner Sklaverei zu führen. Eine Razzia kommt zu spät um die Katastrophe zu verhindern. Die Sklavenarbeiterinnen und das belastende Material fallen Brandstiftern zum Opfer. Poquelin scheint nach der Folter den Verstand verloren zu haben. Ein Telefonmitschnitt bringt erstmals konkrete Beweise gegen Loukauskis zutage. Als Poquelins verloren geglaubte Unterlagen auftauchen kommt eine schockierende Wahrheit ans Licht. Besetzung: Lars Mikkelsen (Harald Bjørn) Jasmin Gerat (Jackie Mueller) Veerle Baetens (Alicia Verbeek) Nicholas Ofczarek (Marius Loukauskis) Carlos Leal (Jean Louis Poquelin) Ida Engvoll (Kit Ekdal) Koen De Bouw (Frank Aers) Miriam Stein (Natascha Stark) Hilde van Mieghem (Stéphane Pernel) Alexandra Rapaport (Liv Eriksen) Filip Peeters (Bruno Koopmann) Marc Benjamin (Max Ritter) Jella Haase (Bianca Loukauskis) Sunnyi Melles (Iris Gabler) Andreas Pietschmann (Elias Mueller) André Hennicke (Rainer Stark) Ole Boisen (Finn Moesgaard) Nadeshda Brennicke (Dahlia Loukauskis) Lisbeth Wulff (Else Højby) Regie: Kasper Gaardsoe Drehbuch: Mai Brostrom, Peter Thorsboe Bildquelle: ORF/Networkmovie/Sofie Silbermann
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick