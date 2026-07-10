The Team
Folge 4: The Team (4/4)
Poquelin hat nur vorgetäuscht, den Verstand verloren zu haben. Seine Recherche deckt Loukauskis Netzwerk aus Menschenhandel, Kindesraub, Zwangsarbeit und Prostitution auf. Loukauskis kann sich dem Zugriff durch die Polizei entziehen. Während Jackie und Harald nach Loukauskis fahnden, gelingt es Poquelin direkt Kontakt mit ihm aufzunehmen. Loukauskis will ihn endgültig beseitigen. Jackie findet Loukauskis Ex-Frau Dahlia ermordet in ihrem Garten. Endlich fügt sich das Puzzle zusammen. Die Spur endet in einer verlassenen Fabrik, wo Zwangsarbeiterinnen gefälschte Designerkleidung nähen müssen. Um Loukauskis zu finden, bevor er endgültig untertauchen kann, bleibt nur eine einzige letzte Chance. Bildquelle: ORF/Networkmovie/Frédéric Batier
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