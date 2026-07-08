The Team
Folge 2: The Team: (2/4)
Poquelin arbeitet an einem Buch über Loukauskis' kriminelle Machenschaften. Die drei ermordeten Prostituierten hatten Loukauskis schwer belastet. Eine der drei, Maria, war die Tochter der berühmten Sängerin Iris Gabler. Marias Zuhälter gerät unter Mordverdacht. Bei der belgischen Polizei verschwinden Akten über Loukauskis. Die Untersuchungsrichterin versucht sich umzubringen. Der Zuhälter wird erschossen. Auch hier führt die Spur zu Loukauskis. Allerdings könnte auch der Milliardär Opfer eines Komplotts sein. Die deutsche Ermittlerin Jackie gerät in eine tödliche Falle. Besetzung: Lars Mikkelsen (Harald Bjørn) Jasmin Gerat (Jackie Mueller) Veerle Baetens (Alicia Verbeek) Nicholas Ofczarek (Marius Loukauskis) Carlos Leal (Jean Louis Poquelin) Ida Engvoll (Kit Ekdal) Koen De Bouw (Frank Aers) Miriam Stein (Natascha Stark) Hilde van Mieghem (Stéphane Pernel) Alexandra Rapaport (Liv Eriksen) Filip Peeters (Bruno Koopmann) Marc Benjamin (Max Ritter) Jella Haase (Bianca Loukauskis) Sunnyi Melles (Iris Gabler) Andreas Pietschmann (Elias Mueller) André Hennicke (Rainer Stark) Ole Boisen (Finn Moesgaard) Nadeshda Brennicke (Dahlia Loukauskis) Lisbeth Wulff (Else Højby) Regie: Kasper Gaardsoe Drehbuch: Mai Brostrom, Peter Thorsboe Bildquelle: ORF/Networkmovie/Frederic Batier
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