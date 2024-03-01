The Tribe
Folge 30: Eifersucht
26 Min.Ab 6
Patsy und Cloe geben nicht auf! Sie versuchen alles Mögliche, um die Aufmerksamkeit von Dal zu gewinnen. Sie verwöhnen ihn beim Frühstück mit Haferbrei und Bohnen und konkurrieren miteinander. Doch Dal hat weder an Bohnen noch an ihnen Interesse.
Genre:Kinder, Drama, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited