Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Tribe

Lex’ Antrag

RiCStaffel 2Folge 47
Lex’ Antrag

Lex’ AntragJetzt kostenlos streamen

The Tribe

Folge 47: Lex’ Antrag

26 Min.Ab 6

May konfrontiert Trudy mit der Wahrheit, dass sie sich von den Chosen wie eine Königin verehren ließ! May weiß auch, dass Trudy eine entscheidende Rolle bei den Chosen spielt. Doch Trudy schafft es wieder einmal, die Mallrats von ihrer Unschuld zu.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Tribe
RiC
The Tribe

The Tribe

Alle 5 Staffeln und Folgen