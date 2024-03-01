The Tribe
Folge 48: Das Ding mit dem Ring
Der Tag der Doppelhochzeit ist da: Ryan und Salene - Tai-San und Lex sind die glücklichen Paare. Lex muss dem ängstlichen Ryan noch ein paar Tipps geben - immerhin ist er ja der einzige Profi in der Runde! Die Trauzeugen Jack und Dal proben ihren.
