The Tribe
Folge 52: Der letzte Kampf
26 Min.Ab 6
Jack entwickelt einen Plan, wie er mit Lex, Ryan und Bray Danni und die anderen retten will - nämlich mit Rauch! Damit dieser Plan klappt, versucht Lex, die Kinder der anderen Stämme zu mobilisieren, leider ohne besonderen Erfolg. Zu groß ist ihre.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited