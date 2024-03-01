Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Tribe

Die Suche geht weiter

RiCStaffel 5Folge 2
Die Suche geht weiter

Folge 2: Die Suche geht weiter

25 Min.Ab 6

Seit dem Stromausfall können die Bewohner der Stadt nicht mehr "Paradise" spielen. Da viele mittlerweile von dieser virtuellen Traumwelt abhängig sind, reagieren sie auf den ungewollten Entzug aggressiv. Pride will die entführte Salene finden.

