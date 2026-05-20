The Tribe
Folge 19: Traum & Wirklichkeit
25 Min.Ab 6
Die Streithähne Lex und Ram scheinen sich seit ihrem Ausflug in die Stadt von Tag zu Tag besser zu verstehen. Ihre Zankereien bekommen beinahe freundliche Züge. Unterdessen machen sich alle Sorgen um Amber, die sich bei einem Sturz verletzt hat.
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The Tribe
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited