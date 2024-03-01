The Tribe
Folge 20: Was plant Slade?
25 Min.Ab 6
Slade pendelt zwischen Liberty und der Stadt hin und her und entwickelt ein starkes Interesse an Ebony. Als er sie bei einer Parade teilnahmslos in Zoots altem Polizeiwagen sitzen sieht, wird er aktiv. Er stattet ihr nachts einen geheimen Besuch ab.
