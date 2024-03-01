Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 5Folge 20
25 Min.Ab 6

Slade pendelt zwischen Liberty und der Stadt hin und her und entwickelt ein starkes Interesse an Ebony. Als er sie bei einer Parade teilnahmslos in Zoots altem Polizeiwagen sitzen sieht, wird er aktiv. Er stattet ihr nachts einen geheimen Besuch ab.

