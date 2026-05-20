The Tribe
Folge 11: Zoot in Aktion
25 Min.Ab 6
Salene und Amber halten bei den "Ecos" eine Zeremonie zu Ehren von Pride ab. Im Laufe der Feierlichkeiten bittet Hawk Amber, bei ihnen zu bleiben und einen Neuanfang zu wagen. Amber erklärt ihm allerdings, dass sie wieder zurück in die Stadt muss.
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The Tribe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited