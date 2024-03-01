The Tribe
Folge 22: Amber gibt nach
25 Min.Ab 6
Jack und Ellie haben wieder zueinandergefunden. Mit ihren Erinnerungen sind auch Ellies Gefühle für Jack zurückgekehrt. Nicht in die Mall zurückgekehrt ist allerdings Sammy, der sich nach wie vor weigert, seinen verordneten Arbeitsdienst anzutreten.
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited