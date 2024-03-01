Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Tribe

Megas neuer Plan

Staffel 5Folge 29
Megas neuer Plan

The Tribe

Folge 29: Megas neuer Plan

25 Min.Ab 6

Mega hat neue Pläne für die Stadt. Alle Bewohner innerhalb der Sicherheitszone werden für tägliche Arbeitsdienste eingeteilt. Er verspricht den "Mallrats" allerdings eine Sonderbehandlung mit einfachen Aufgaben und besonderen Lebensmittelrationen.

