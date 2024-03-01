The Tribe
Folge 29: Megas neuer Plan
25 Min.Ab 6
Mega hat neue Pläne für die Stadt. Alle Bewohner innerhalb der Sicherheitszone werden für tägliche Arbeitsdienste eingeteilt. Er verspricht den "Mallrats" allerdings eine Sonderbehandlung mit einfachen Aufgaben und besonderen Lebensmittelrationen.
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited