Staffel 5Folge 40
Folge 40: Das Rebellenfrühstück

25 Min.Ab 6

In Liberty scheint sich Slade etwas zu aufopferungsvoll um Ebony gekümmert zu haben, denn er wird von der eifersüchtigen Ruby diesbezüglich zur Rede gestellt. Slade behauptet aber nach wie vor, dass er an Ebony nur als Verbündeter interessiert ist.

