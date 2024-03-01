Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 5Folge 44
Folge 44: Lex, der Held

25 Min.Ab 6

Trudy ist von Megas verständnisvoller Art überrascht und verliert nach und nach ihr Misstrauen ihm gegenüber. Sein Plan geht auf, als sie ihm schließlich ihr Herz ausschüttet und damit Amber und Jay gefährdet. Jack und Lex bringen sich in Sicherheit.

