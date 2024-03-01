The Tribe
Folge 44: Lex, der Held
25 Min.Ab 6
Trudy ist von Megas verständnisvoller Art überrascht und verliert nach und nach ihr Misstrauen ihm gegenüber. Sein Plan geht auf, als sie ihm schließlich ihr Herz ausschüttet und damit Amber und Jay gefährdet. Jack und Lex bringen sich in Sicherheit.
The Tribe
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited