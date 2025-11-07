Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Battles 4: Letzte Chance! Wer zieht in die Team Fights ein?

SAT.1Staffel 15Folge 12vom 07.11.2025
Battles 4: Letzte Chance! Wer zieht in die Team Fights ein?

Battles 4: Letzte Chance! Wer zieht in die Team Fights ein?Jetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 12: Battles 4: Letzte Chance! Wer zieht in die Team Fights ein?

125 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Die Battles gehen in die letzte Runde! 17 Talente kämpfen um die letzten fünf Plätze in den Teams. Wer überzeugt die Coaches und sichert sich einen Platz in den Team Fights? Álvaro Soler kürt das "Battle of the Night", wer kann sich so einen Vorteil erspielen?

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 4 Staffeln und Folgen