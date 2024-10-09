Blind Auditions 5: Rocksongs, Disney-Balladen & IntrigenJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 5: Blind Auditions 5: Rocksongs, Disney-Balladen & Intrigen
115 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6
Die fünfte Runde der Blind Auditions ist ein Feuerwerk der Talente: Von rockigen Hits bis zu gefühlvollen Disney-Balladen ist alles dabei. Mark, Kamrad und Samu bilden ein Bündnis gegen Yvonne und blocken unerbittlich. Doch Yvonne lässt sich nicht unterkriegen und schlägt zurück.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen