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The Voice of Germany

Blind Auditions 6: Große Gefühle treffen auf alte Rivalität

SAT.1Staffel 14Folge 6vom 11.10.2024
Blind Auditions 6: Große Gefühle treffen auf alte Rivalität

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Folge 6: Blind Auditions 6: Große Gefühle treffen auf alte Rivalität

100 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 6

In der sechsten Runde der Blind Auditions erwartet die Coaches ein Feuerwerk an Emotionen und Überraschungen. Samu Haber gerät in einen Konflikt mit dem Gesetz, ein Talent sorgt für extreme Verwirrung und eine alte Kabbelei wird wiederbelebt.

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