Blind Auditions 6: Große Gefühle treffen auf alte RivalitätJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 6: Blind Auditions 6: Große Gefühle treffen auf alte Rivalität
100 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 6
In der sechsten Runde der Blind Auditions erwartet die Coaches ein Feuerwerk an Emotionen und Überraschungen. Samu Haber gerät in einen Konflikt mit dem Gesetz, ein Talent sorgt für extreme Verwirrung und eine alte Kabbelei wird wiederbelebt.
Weitere Folgen in Staffel 14
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The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-14: ProSieben & © Season 14-15: ProSieben/SAT.1 & © Season 14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen