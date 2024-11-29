The Voice of Germany
Folge 16: Halbfinale
155 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6
Im Halbfinale von "The Voice of Germany" entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer live darüber, wer sich ein Ticket fürs Finale sichert. Wer hat die größte musikalische Entwicklung durchgemacht? Welcher Coach führt sein Team an die Spitze? Und wer kommt dem Traum, "The Voice of Germany" zu werden, einen Schritt näher?
The Voice of Germany
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
