The Voice of Germany
Folge 13: Teamfights 1: Jeder gegen jeden
126 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 6
Welche Talente ergattern in den Teamfights einen Hot Seat und ziehen ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein? Im Kampf um einen der vier Halbfinalist:innen-Plätze pro Ausgabe fordern sich die #TVOG-Talente unterschiedlicher Teams heraus. Die Teamfights-Jury aus ehemaligen "The Voice"-Talenten entscheidet dann, wer sich im direkten Duell um den begehrten Hot Seat mit seiner Stimme durchsetzen kann!
