Blind Auditions 1: An die Buzzer, ready, go!

ProSiebenStaffel 14Folge 1vom 26.09.2024
114 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 6

Die Blind Auditions von "The Voice of Germany" feiern eine besondere Premiere: Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber kehren zusammen auf die roten Stühle zurück. Erstmals seit der siebten Staffel #TVOG buzzern die drei Coaches wieder als vertrautes Trio gemeinschaftlich gegeneinander um die besten Stimmen. Doch auf sie wartet harte Konkurrenz: Sänger und Songwriter Kamrad steht als Coach-Neuling zum ersten Mal für den Coach-Fight bereit!

